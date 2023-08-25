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Шерлок Холмс — самый популярный герой экранизаций книг в России

Шерлок Холмс — самый популярный герой экранизаций книг в России
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Онлайн-кинотеатр Start и сервис «Литрес» провели опрос среди пользователей для выяснения, образы каких литературных героев лучше всего изобразили в отечественных экранизациях книг. 58% респондентов ответили, что таким персонажем для них стал Шерлок Холмс в исполнении Василия Ливанова из серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

На втором месте с результатом в 54% расположился Филипп Преображенский из фильма «Собачье сердце», роль которого исполнил Евгений Евстигнеев. 53% респондентов назвали Остапа Бендера из «12 стульев» — его сыграл Арчил Гомиашвили.

Топ-10 самых популярных литературных героев в советском кинематографе

  • Шерлок Холмс (Василий Ливанов, «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»)
  • Филипп Преображенский (Евгений Евстигнеев, «Собачье сердце»)
  • Остап Бендер (Арчил Гомиашвили, «12 стульев»)
  • Доктор Ватсон (Виталий Соломин, «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»)
  • Д’Артаньян (Михаил Боярский, «Д’Артаньян и три мушкетёра»)
  • Лариса Огудалова (Лариса Гузеева, «Жестокий романс»)
  • Алиса Селезнёва (Наталья Мурашкевич, «Гостья из будущего»)
  • Иван Грозный (Юрий Яковлев, «Иван Васильевич меняет профессию»)
  • Барон Мюнхгаузен (Олег Янковский, «Тот самый Мюнхгаузен»)
  • Андрей Болконский (Вячеслав Тихонов, «Война и мир»)

Что касается российского кинематографа, то 44% опрошенных отметили Маргариту из «Мастера и Маргариты» в исполнении Анны Ковальчук. Второе место занял Воланд, которого сыграл Олег Басилашвили, а третье — Антон Городецкий в исполнении Константина Хабенского из «Ночного дозора».

Топ-10 самых популярных литературных героев в российском кинематографе

  • Маргарита (Анна Ковальчук, «Мастер и Маргарита»)
  • Профессор Воланд (Олег Басилашвили, «Мастер и Маргарита»)
  • Антон Городецкий (Константин Хабенский, «Ночной дозор»)
  • Тарас Бульба (Богдан Ступка, «Тарас Бульба»)
  • Григорий Мелехов (Евгений Ткачук, «Тихий Дон»)
  • Максим Андреев (Данила Козловский, «Духless»)
  • Аксинья Астахова (Полина Чернышова, «Тихий Дон»)
  • Виктор Служкин (Константин Хабенский, «Географ глобус пропил»)
  • Зулейха (Чулпан Хаматова, «Зулейха открывает глаза»)
  • Саша Савельев (Александр Дробитько, «Похороните меня за плинтусом»)
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