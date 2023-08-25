Шерлок Холмс — самый популярный герой экранизаций книг в России

Онлайн-кинотеатр Start и сервис «Литрес» провели опрос среди пользователей для выяснения, образы каких литературных героев лучше всего изобразили в отечественных экранизациях книг. 58% респондентов ответили, что таким персонажем для них стал Шерлок Холмс в исполнении Василия Ливанова из серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
На втором месте с результатом в 54% расположился Филипп Преображенский из фильма «Собачье сердце», роль которого исполнил Евгений Евстигнеев. 53% респондентов назвали Остапа Бендера из «12 стульев» — его сыграл Арчил Гомиашвили.
Топ-10 самых популярных литературных героев в советском кинематографе
- Шерлок Холмс (Василий Ливанов, «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»)
- Филипп Преображенский (Евгений Евстигнеев, «Собачье сердце»)
- Остап Бендер (Арчил Гомиашвили, «12 стульев»)
- Доктор Ватсон (Виталий Соломин, «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»)
- Д’Артаньян (Михаил Боярский, «Д’Артаньян и три мушкетёра»)
- Лариса Огудалова (Лариса Гузеева, «Жестокий романс»)
- Алиса Селезнёва (Наталья Мурашкевич, «Гостья из будущего»)
- Иван Грозный (Юрий Яковлев, «Иван Васильевич меняет профессию»)
- Барон Мюнхгаузен (Олег Янковский, «Тот самый Мюнхгаузен»)
- Андрей Болконский (Вячеслав Тихонов, «Война и мир»)
Что касается российского кинематографа, то 44% опрошенных отметили Маргариту из «Мастера и Маргариты» в исполнении Анны Ковальчук. Второе место занял Воланд, которого сыграл Олег Басилашвили, а третье — Антон Городецкий в исполнении Константина Хабенского из «Ночного дозора».
Топ-10 самых популярных литературных героев в российском кинематографе
- Маргарита (Анна Ковальчук, «Мастер и Маргарита»)
- Профессор Воланд (Олег Басилашвили, «Мастер и Маргарита»)
- Антон Городецкий (Константин Хабенский, «Ночной дозор»)
- Тарас Бульба (Богдан Ступка, «Тарас Бульба»)
- Григорий Мелехов (Евгений Ткачук, «Тихий Дон»)
- Максим Андреев (Данила Козловский, «Духless»)
- Аксинья Астахова (Полина Чернышова, «Тихий Дон»)
- Виктор Служкин (Константин Хабенский, «Географ глобус пропил»)
- Зулейха (Чулпан Хаматова, «Зулейха открывает глаза»)
- Саша Савельев (Александр Дробитько, «Похороните меня за плинтусом»)
- 25 августа 2023
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