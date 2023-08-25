Шерлок Холмс — самый популярный герой экранизаций книг в России

Онлайн-кинотеатр Start и сервис «Литрес» провели опрос среди пользователей для выяснения, образы каких литературных героев лучше всего изобразили в отечественных экранизациях книг. 58% респондентов ответили, что таким персонажем для них стал Шерлок Холмс в исполнении Василия Ливанова из серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

На втором месте с результатом в 54% расположился Филипп Преображенский из фильма «Собачье сердце», роль которого исполнил Евгений Евстигнеев. 53% респондентов назвали Остапа Бендера из «12 стульев» — его сыграл Арчил Гомиашвили.

Топ-10 самых популярных литературных героев в советском кинематографе

Шерлок Холмс (Василий Ливанов, «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»)

Филипп Преображенский (Евгений Евстигнеев, «Собачье сердце»)

Остап Бендер (Арчил Гомиашвили, «12 стульев»)

Доктор Ватсон (Виталий Соломин, «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»)

Д’Артаньян (Михаил Боярский, «Д’Артаньян и три мушкетёра»)

Лариса Огудалова (Лариса Гузеева, «Жестокий романс»)

Алиса Селезнёва (Наталья Мурашкевич, «Гостья из будущего»)

Иван Грозный (Юрий Яковлев, «Иван Васильевич меняет профессию»)

Барон Мюнхгаузен (Олег Янковский, «Тот самый Мюнхгаузен»)

Андрей Болконский (Вячеслав Тихонов, «Война и мир»)

Что касается российского кинематографа, то 44% опрошенных отметили Маргариту из «Мастера и Маргариты» в исполнении Анны Ковальчук. Второе место занял Воланд, которого сыграл Олег Басилашвили, а третье — Антон Городецкий в исполнении Константина Хабенского из «Ночного дозора».

Топ-10 самых популярных литературных героев в российском кинематографе