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Фильм «О чём говорят мужчины» признан лучшей российской комедией

Фильм «О чём говорят мужчины» признан лучшей российской комедией
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Киноканал «Комедия» составил ко Дню российского кино «Абсолютный топ» отечественных комедий, которые были выпущены в прокат после 1991 года. Первое место занял фильм Дмитрия Дьяченко «О чём говорят мужчины» — картина оказалась настолько успешной, что впоследствии авторы сняли ещё три части.

Второе место заняла лента «День выборов», а тройку лидеров замкнула картина Алексея Нужного «Я худею», главную роль в которой исполнила Александра Бортич.

Четвёртую строчку рейтинга занял фильм «День радио», а пятую — криминальная комедия Романа Каримова «Всё и сразу».

При составлении топа, представители киноканала использовали данные ряда ресурсов: Film.ru, «Лайфхакер», «Афиша», The Voice, «Подбор кино», Way2day, KinoFilmPro, IMDb, «Бюллетень кинопрокатчика» и «Кинопоиск».

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