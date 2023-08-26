Фильм «О чём говорят мужчины» признан лучшей российской комедией

Киноканал «Комедия» составил ко Дню российского кино «Абсолютный топ» отечественных комедий, которые были выпущены в прокат после 1991 года. Первое место занял фильм Дмитрия Дьяченко «О чём говорят мужчины» — картина оказалась настолько успешной, что впоследствии авторы сняли ещё три части.
Второе место заняла лента «День выборов», а тройку лидеров замкнула картина Алексея Нужного «Я худею», главную роль в которой исполнила Александра Бортич.
Четвёртую строчку рейтинга занял фильм «День радио», а пятую — криминальная комедия Романа Каримова «Всё и сразу».
При составлении топа, представители киноканала использовали данные ряда ресурсов: Film.ru, «Лайфхакер», «Афиша», The Voice, «Подбор кино», Way2day, KinoFilmPro, IMDb, «Бюллетень кинопрокатчика» и «Кинопоиск».
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