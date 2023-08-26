На чемпионате мира The International по Dota 2 впервые сыграют четыре российские команды
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Впервые в истории The International, главного турнира по игре Dota 2, в финальной части турнира сыграют сразу четыре команды из России.
Это стало известно после вылета NAVI с региональных отборочных в Восточной Европе. Теперь квалификацию точно выиграет российский коллектив — либо Virtus.pro, либо One Move. Матч за слот в групповой этап The International 2023 начинается в эти минуты.
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Напомним, ранее на чемпионат мира по Доте смогли напрямую отобраться BetBoom Team, 9Pandas и Team Spirit, которые заняли места в топ-12 рейтинга этого сезона.
The International 2023 пройдёт во второй половине октября в Сиэтле, США. Турнир получил новый формат — теперь на первом этапе коллективы будут разделены на четыре подгруппы по пять команд.
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