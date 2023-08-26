Съёмки «Района №10» приостановлены на неопределённый срок

На этой неделе состоялась мировая премьера экранизации Gran Turismo, режиссёром которой выступил Нил Бломкамп. По случаю выхода фильма постановщик дал интервью изданию The Hollywood Reporter.

В ходе разговора режиссёр рассказал, что принял решение приостановить съёмки «Района №10» на неопределённый срок. К сожалению, причину Бломкамп не раскрыл.

Я не знаю, хочу ли заниматься этим прямо сейчас, но в какой-то момент, вероятно, продолжение всё-таки увидит свет.

Картина «Район № 9» вышла в 2009 году. Сюжет ленты повествует о пришельцах-беженцах, которые временно поселились на Земле и не захотели её покидать.

«Район № 9» получил четыре номинации на «Оскар», в том числе и за лучший фильм года. Сроки выхода сиквела до сих не сообщаются. Работа над продолжением ведётся с 2021 года.