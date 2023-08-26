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В ФАС массово поступают жалобы на платную раздачу мобильного интернета

В ФАС массово поступают жалобы на платную раздачу мобильного интернета
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Представитель ФАС рассказал, что владельцы смартфонов начали массово жаловаться на услугу платной раздачи интернета. Служба уже направила соответствующие запросы операторам для установления всех обстоятельств.

Если ФАС найдёт нарушения антимонопольного законодательства, то пообещало принять «меры реагирования». Деньги за раздачу интернета берёт МТС, «Билайн», «Мегафона», Tele2 и Yota.

В основном операторы просят за подключение функции на месяц от 90 до 100 рублей. По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, альтернатив для тех абонентов, кто хочет продолжать пользоваться раздачей интернета бесплатно, нет.

Можно попробовать сменить оператора, но, скорее всего, вскоре многие из них тоже введут оплату за раздачу интернета.

Представители операторов ситуацию пока никак не прокомментировали.

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