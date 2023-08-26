Microsoft добавит поддержку нейросети в Paint на Windows 11 — СМИ

Издание Windows Central со ссылкой на свои источники рассказало, что Microsoft собирается добавить в ряд приложений на Windows 11 поддержку искусственного интеллекта. Так, например, нейросеть должна появиться в Paint, приложении «Фотографии» и функции «Ножницы».

Сообщается, что Paint сможет создавать изображения по текстовому описанию пользователя, «Фото» — распознавать на картинках различные объекты, копировать и вставлять их в другие места, а «Ножницы» научатся различать текст на картинках, который потом можно будет скопировать в буфер обмена.

По информации издания, для корректной работы ИИ может потребоваться NPU (нейронный процессор) или VPU (блок обработки изображений). Журналисты пока не знают, когда именно Microsoft выпустит данное обновление — сейчас корпорация тестирует новые функции.