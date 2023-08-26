Авторы RoboCop: Rogue City отложили игру до ноября 2024 года
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В рамках презентации gamescom 2023 разработчики RoboCop: Rogue City из студии Teyon показали новый геймплейный трейлер игры. В конце ролика авторы шутера сообщили, что вынуждены перенести релиз тайтла на 2 ноября 2024 года.
До этого проект должен был выйти в сентябре этого года.
Видео доступно на YouTube-канале Nacon. Права на видео принадлежат Nacon.
RoboCop: Rogue City — новая игра про Робокопа от создателей высокооценённой Terminator: Resistance. К роли культового героя вернётся 75-летний Питер Уэллер — исполнитель роли человека-машины в оригинальной картине. Он записал все реплики главного героя, включая в том числе культовую фразу «живым или мёртвым — ты пойдёшь со мной!»
RoboCop: Rogue City выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series.
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