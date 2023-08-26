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Сражения с врагами и исследование локаций — 19 минут нового геймплея Black Myth: Wukong

В рамках проведения презентации gamescom 2023 журналисты IGN смогли поиграть в раннюю версию китайского экшена Black Myth: Wukong. Записью своего прохождения представители издания поделились на ютуб-канале.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Game Science Interactive Technology.

В ролике показали сражения с противниками, боссов, исследование локаций и инвентарь. В целом по многим элементам тайтл напоминает типичного представителя жанра соулс-лайк.

История проекта основана на романе «Путешествие на Запад». В главной роли будет выступать король обезьян, который отправится в опасное путешествие и столкнётся с невиданными ранее угрозами.

Релиз Black Myth: Wukong состоится в 2024 году. На каких платформах выйдет проект, неизвестно, но он ожидается как минимум на ПК и некоторых консолях.