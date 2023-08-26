Armored Core 6 вошла в топ-5 самых успешных релизов в Steam в 2023 году
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Вчера, 25 августа, состоялся релиз новой игры от создателей Elden Ring и серии Dark Souls — Armored Core 6. В день выхода онлайн тайтла превысил 150 тысяч человек.
Это позволило Armored Core 6 занять пятое место в топе самых успешных релизов в Steam в 2023 году. До четвёртой строчки проекту не хватило 19 тысяч игроков — у ремейка Resident Evil 4 рекорд в 168 тысяч человек.
Топ-5 самых успешных релизов в Steam в 2023 году
- Sons of the Forest — 414 тыс.
- Hogwarts Legacy — 879 тыс.
- Baldur's Gate 3 — 875 тыс.
- Ремейк Resident Evil 4 — 168 тыс.
- Armored Core 6 — 150 тыс.
Фото: SteamDB
Armored Core 6 — новая часть культовой серии в жанре меха, которая почерпнёт многое из прошлых игр студии. Разработчики заявили, что она понравится в том числе и новичкам, но ветераны серии также не останутся без внимания.
Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Тайтл поддерживает русские субтитры.
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