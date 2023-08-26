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Премьеру «Барби» в России отложили до середины сентября — СМИ

Премьеру «Барби» в России отложили до середины сентября — СМИ
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На этой неделе портал WhenToStream сообщил, что Warner Bros. Pictures перенесла цифровой релиз «Барби» на 12 сентября. До этого картина должна была появиться в стриминговых сервисах 5-го числа.

В связи с этим фильм Греты Гервиг не сможет выйти вовремя в российском прокате. Некоторые пользователи рассказали, что московские кинотеатры уже отменили сеансы и вернули деньги за проданные билеты.

Предполагается, что теперь зрители из России увидят «Барби» в кинотеатрах на неделю позже, 16 сентября. Причиной переноса цифрового релиза называется то, что Warner Bros. Pictures собирается выпустить фильм в повторный прокат с 22 по 29 сентября — ленту покажут в формате IMAX и добавят дополнительные сцены после титров.

Пару дней назад студия Red Head Sound объявила, что завершила работу над дубляжом фильма с участием российских «официальных голосов» Марго Робби и Райана Гослинга — Татьяны Шитовой и Данилы Щебланова.

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