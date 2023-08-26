Премьеру «Барби» в России отложили до середины сентября — СМИ

На этой неделе портал WhenToStream сообщил, что Warner Bros. Pictures перенесла цифровой релиз «Барби» на 12 сентября. До этого картина должна была появиться в стриминговых сервисах 5-го числа.
В связи с этим фильм Греты Гервиг не сможет выйти вовремя в российском прокате. Некоторые пользователи рассказали, что московские кинотеатры уже отменили сеансы и вернули деньги за проданные билеты.
Предполагается, что теперь зрители из России увидят «Барби» в кинотеатрах на неделю позже, 16 сентября. Причиной переноса цифрового релиза называется то, что Warner Bros. Pictures собирается выпустить фильм в повторный прокат с 22 по 29 сентября — ленту покажут в формате IMAX и добавят дополнительные сцены после титров.
Пару дней назад студия Red Head Sound объявила, что завершила работу над дубляжом фильма с участием российских «официальных голосов» Марго Робби и Райана Гослинга — Татьяны Шитовой и Данилы Щебланова.
- 26 августа 2023
-
18:31
-
17:50
-
17:18
-
16:37
-
16:25
-
16:05
-
15:41
-
15:03
-
14:38
-
13:55
-
13:29
-
13:11
-
12:59
-
12:52
-
12:38
- 25 августа 2023
-
21:56
-
21:07
-
21:02
-
20:30
-
19:53
-
19:18
-
18:52
-
18:42
-
18:25
-
18:17
-
18:04
-
17:49
-
17:16
-
16:59
-
16:28
-
16:04
-
15:45
-
15:42
-
15:07
-
14:54