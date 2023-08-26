В Armored Core 6 добавили Си-Джея из GTA: San Andreas

Вчера, 25 августа, состоялся релиз Armored Core 6 — новой игры от японской студии From Software. Предприимчивые энтузиасты уже успели выпустить для тайтла мод, заменяющий меха игрока на модель Си-Джея из GTA: San Andreas.

Видео доступно на YouTube-канале Dropoff. Права на видео принадлежат Bandai Namco.

После выхода новой игры моддеры часто первым делом заменяют модельку главного героя на Си-Джея, паровозика Томаса или Шрека — это уже сложилось в своеобразную традицию. Из последних примеров можно вспомнить Hogwarts Legacy и ремейк Resident Evil 4.

Armored Core 6 — новая часть культовой серии в жанре меха, которая почерпнёт многое из прошлых игр студии. Разработчики заявили, что она понравится в том числе и новичкам, но ветераны серии также не останутся без внимания.

Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Тайтл поддерживает русские субтитры.