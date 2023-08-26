В Armored Core 6 добавили Си-Джея из GTA: San Andreas

Вчера, 25 августа, состоялся релиз Armored Core 6 — новой игры от японской студии From Software. Предприимчивые энтузиасты уже успели выпустить для тайтла мод, заменяющий меха игрока на модель Си-Джея из GTA: San Andreas.
Видео доступно на YouTube-канале Dropoff. Права на видео принадлежат Bandai Namco.
После выхода новой игры моддеры часто первым делом заменяют модельку главного героя на Си-Джея, паровозика Томаса или Шрека — это уже сложилось в своеобразную традицию. Из последних примеров можно вспомнить Hogwarts Legacy и ремейк Resident Evil 4.
Armored Core 6 — новая часть культовой серии в жанре меха, которая почерпнёт многое из прошлых игр студии. Разработчики заявили, что она понравится в том числе и новичкам, но ветераны серии также не останутся без внимания.
Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Тайтл поддерживает русские субтитры.
- 26 августа 2023
-
18:31
-
17:50
-
17:18
-
16:37
-
16:25
-
16:05
-
15:41
-
15:03
-
14:38
-
13:55
-
13:29
-
13:11
-
12:59
-
12:52
-
12:38
- 25 августа 2023
-
21:56
-
21:07
-
21:02
-
20:30
-
19:53
-
19:18
-
18:52
-
18:42
-
18:25
-
18:17
-
18:04
-
17:49
-
17:16
-
16:59
-
16:28
-
16:04
-
15:45
-
15:42
-
15:07
-
14:54