«Оппенгеймер» стал третьим самым кассовым фильмом Кристофера Нолана в США

С момента мировой премьеры биографического триллера «Оппенгеймер» от режиссёра Кристофера Нолана прошло чуть больше месяца. За это время картина заработала в прокате больше $ 700 млн.

На США от общей суммы сборов приходится $ 293 млн. Теперь «Оппенгеймер» стал третьим самым кассовым фильмом Кристофера Нолана в стране.

Топ-5 самых кассовых фильмов Кристофера Нолана в США

«Тёмный рыцарь» – $ 535 млн «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» — $ 448 млн «Оппенгеймер» – $ 293 млн «Начало» – $ 292 млн «Бэтмен: Начало» — $ 206 млн

«Оппенгеймер» рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, считающегося создателем атомной бомбы. Главную роль исполнил Киллиан Мёрфи («Тёмный рыцарь», «Начало», «Острые козырьки»).

Мировая премьера «Оппенгеймера» состоялась 21 июля.