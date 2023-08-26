«Оппенгеймер» стал третьим самым кассовым фильмом Кристофера Нолана в США
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С момента мировой премьеры биографического триллера «Оппенгеймер» от режиссёра Кристофера Нолана прошло чуть больше месяца. За это время картина заработала в прокате больше $ 700 млн.
На США от общей суммы сборов приходится $ 293 млн. Теперь «Оппенгеймер» стал третьим самым кассовым фильмом Кристофера Нолана в стране.
Топ-5 самых кассовых фильмов Кристофера Нолана в США
- «Тёмный рыцарь» – $ 535 млн
- «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» — $ 448 млн
- «Оппенгеймер» – $ 293 млн
- «Начало» – $ 292 млн
- «Бэтмен: Начало» — $ 206 млн
«Оппенгеймер» рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, считающегося создателем атомной бомбы. Главную роль исполнил Киллиан Мёрфи («Тёмный рыцарь», «Начало», «Острые козырьки»).
Мировая премьера «Оппенгеймера» состоялась 21 июля.
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