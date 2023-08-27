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Умер Глеб Панфилов, народный артист РСФСР и режиссёр

Умер Глеб Панфилов, народный артист РСФСР и режиссёр
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26 августа скончался Глеб Панфилов, народный артист РСФСР, режиссёр и сценарист. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора театра «Ленком» Марка Варшавера. Ему было 89 лет.

Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В ранние годы работал на свердловском телевидении, где снял несколько своих первых фильмов. В 1966 году начал работать на «Ленфильме», где снял свой первый художественный фильм «В огне брода нет». Картина получила главный приз фестиваля в Локарно. В 1970 году снял фильм «Начало» — пожалуй, свою самую известную картину.

Всего за свою жизнь Глеб Панфилов поучаствовал в производстве около 20 фильмов: последними проектами режиссёра стали «Иван Денисович», «Аудиенция» и «Ложь во спасение». Постановщик был лауреатом множества наград, включая премию «Ника» за вклад в развитие кино и почётный приз «За вклад в развитие киноискусства».

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