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Появились первые рендеры iPhone 15 Pro в новом сером цвете

Появились первые рендеры iPhone 15 Pro в новом сером цвете
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На днях издание 9to5Mac сообщило, что в этом году Apple откажется от золотого цвета для iPhone 15 Pro и Pro Max — впервые с 2018 года, когда вышел iPhone XS. Ему на замену придёт серый смартфон, выполненный в натуральном цвете титана.

Спустя некоторое время журналисты опубликовали качественные рендеры смартфона. Судя по всему, новый цвет будет несколько темнее серебристого и светлее космического чёрного.

Фото: 9to5Mac

Фото: 9to5Mac

Что касается iPhone 15 и iPhone 15 Plus, то устройства должны выйти в пяти расцветках: чёрной, зелёной, синей, жёлтой и розовой. Ближе к весне Apple по традиции представит новые цвета для моделей.

Всеми деталями iPhone 15 компания Apple поделится в середине сентября. По данным СМИ, презентация новой линейки смартфонов пройдёт 13 сентября, а старт продаж намечен на конец месяца.

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