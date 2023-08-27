Игроки забрасывают Armored Core 6 в самом начале — они не могут пройти первого босса

На этой неделе состоялся релиз новой игры от создателей Elden Ring и серии Dark Souls — Armored Core 6. Многие геймеры уже начали прохождение тайтла, однако дальше обучающего босса некоторые так и не прошли.
В самом начале игроку предстоит сразиться с вертолётом AH12 HC, который оснащён тяжёлым пулемётом и несколькими ракетными установками. Ряд пользователей пожаловались, что противник оказался настолько сложным, что после встречи с ним заканчивают своё прохождение.
Некоторые стримеры столкнулись с такой же проблемой — в определённых случаях попытки одолеть AH12 HC длятся по несколько часов. Геймеры отмечают, что хоть первый босс и может показаться сложным, однако дальше играть становится легче, поскольку открывается возможность кастомизации меха.
Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Тайтл поддерживает русские субтитры.
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