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Мультфильм «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром» выйдет в онлайне 1 сентября

Мультфильм «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром» выйдет в онлайне 1 сентября
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Вчера, 26 августа, стало известно, что мультфильм «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром» выйдет в онлайне 1 сентября. Посмотреть его можно будет в стриминговом сервисе Paramount +.

Напомним, мировая премьера ленты состоялась 4 августа. За это время сборы мультфильма превысили $ 110 млн.

За производство проекта ответственна Point Grey Pictures — студия Сета Рогена и Эвана Голдберга. Также компания уже приступила к производству сиквела.

Режиссёром мультфильма выступил Джефф Роу («Митчеллы против машин»), а сценаристом — Брендан О’Брайэн («Соседи. На тропе войны»). В озвучке главных героев приняли участие Шэймон Браун-младший, Брэйди Нун, Николас Канту, Мика Эбби, Джеки Чан, Сет Роген и Джон Сина.

К сожалению, в России мультфильм не показывают. Вероятно, неофициальные показы начнутся только после цифрового релиза.

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