Из Rockstar Games ушёл сценарист GTA 5, Max Payne 3 и Red Dead Redemption 2
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Пользователи Сети обратили внимание, что разработчик Майкл Ансворт обновил свой профиль в LinkedIn — теперь он больше не работает в Rockstar Games.
Ансворт трудился в компании больше 15 лет. За это время он успел принять участие в создании GTA 4, GTA 5, Max Payne 3 и L.A. Noire.
В последние несколько лет разработчик сначала занимал позицию ведущего сценариста, а затем его назначили вице-президентом команды сценаристов. Помимо этого, Майкл Ансворт выступил соавтором сценария двух частей Red Dead Redemption вместе с Дэном Хаузером, одним из основателей Rockstar Games.
Хаузер покинул компанию в 2021 году. Помимо этого, в 2020 году из Rockstar Games ушёл другой ключевой сценарист — Лазло Джонс. Разработчик проработал в студии больше 20 лет.
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