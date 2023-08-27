Из Rockstar Games ушёл сценарист GTA 5, Max Payne 3 и Red Dead Redemption 2

Пользователи Сети обратили внимание, что разработчик Майкл Ансворт обновил свой профиль в LinkedIn — теперь он больше не работает в Rockstar Games.

Ансворт трудился в компании больше 15 лет. За это время он успел принять участие в создании GTA 4, GTA 5, Max Payne 3 и L.A. Noire.

В последние несколько лет разработчик сначала занимал позицию ведущего сценариста, а затем его назначили вице-президентом команды сценаристов. Помимо этого, Майкл Ансворт выступил соавтором сценария двух частей Red Dead Redemption вместе с Дэном Хаузером, одним из основателей Rockstar Games.

Хаузер покинул компанию в 2021 году. Помимо этого, в 2020 году из Rockstar Games ушёл другой ключевой сценарист — Лазло Джонс. Разработчик проработал в студии больше 20 лет.