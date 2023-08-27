Над Baldurʼs Gate 3 работали сразу 248 актёров
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Актриса Алёна Баранова, принимавшая участие в разработке Baldurʼs Gate 3, дала интервью изданию PC Gamer. В рамках разговора Баранова рассказала, как происходил процесс захвата движений для игры.
По её словам, при создании диалогов авторы тайтла записывали не только речь, но и движения всех актёров. Это позволило сделать сцены разговоров «максимально живыми». Сообщается, что для работы над игрой было привлечено 248 актёров.
Помимо этого, Баранова отметила важность режиссёра-постановщика — он отвечает за то, чтобы речь и действия персонажа соответствовали друг другу.
Настоящее волшебство происходило тогда, когда мы помогали актёрам связаться с текстом на более глубоком, физическом уровне. Тогда и можно было «увидеть», как их слова отражаются на теле.
Пока что Baldur's Gate 3 доступна только на ПК, но уже 6 сентября проект доберётся до PS5. Для владельцев расширенного издания доступ к тайтлу откроется 3 сентября.
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