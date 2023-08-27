Илон Маск посетил турнир по Valorant — зрители потребовали от него вернуть «Твиттер»

Сегодня завершился чемпионат Valorant Champions 2023, победителем которого стала команда Evil Geniuses. Мероприятие посетил даже глава Tesla и X Илон Маск.
Фото: Valorant Champions 2023
Оператор в течение нескольких секунд показывал бизнесмена, сидящего на трибунах вместе с сыном. Зал отреагировал на появление Маска крайне негативно: болельщики начали освистывать миллиардера и скандировать фразу «Верни Твиттер!».
Фото: Valorant Champions 2023
Помимо этого, турнир посетил и актёр Бен Аффлек — он тоже присутствовал в сопровождении членов своей семьи. У звезды получилось даже взять небольшое интервью.
Valorant Champions 2023 проходил в Лос-Анджелесе, призовой фонд чемпионата мира по Valorant составил $ 2,25 млн. Помимо этого, 16 команд-участниц поровну разделили доход от продажи тематических внутриигровых предметов — в прошлом году он составил более $ 16 млн.
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