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iPad Pro 2024 впервые получит OLED-дисплей и процессор M3 — Bloomberg

iPad Pro 2024 впервые получит OLED-дисплей и процессор M3 — Bloomberg
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Издание Bloomberg раскрыло характеристики нового iPad Pro, который должен поступить в продажу в 2024 году. По данным СМИ, следующее обновление линейки планшетов будет самым крупным с 2018 года.

Так, грядущий iPad Pro переведут на процессор следующего поколения М3. Что касается экрана, то Apple впервые в истории оснастит планшет OLED-дисплеем: компания использует их для своих смартфонов со времён iPhone X, вышедшего в 2017 году. Они отличаются от IPS-дисплеев повышенной яркостью, улучшенной чёткостью изображения и настоящим чёрным цветом.

iPad 2024 должен поступить в продажу не раньше весны следующего года. В этот раз Apple выпустит две модели: на 11 и 13 дюймов соответственно. Компания также планирует изменить и клавиатуру Magic, оснастив её увеличенным трекпадом.

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