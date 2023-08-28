В Starfield действительно почти нет багов, игра отлично работает — Том Хендерсон

До релиза Starfield Остаётся всё меньше и меньше времени, поэтому в сети появляется куда больше информации об игре и её особенностях. Для тех, кто боялся, что проект повторит судьбу всех игр Bethesda — можете выдохнуть.

По крайней мере, источники инсайдера Тома Хендерсона говорят, что в тайтле действительно почти нет багов и он почти идеально отполирован. Информация об этом появилась и ранее, но в то, что Bethesda сделала игру без багов, мало кто поверил.

По данным Хендерсона, журналисты, играющие в Starfield, сказали ему, что игра отлично работает, а багов во время прохождения было встречено немного. К тому же все они уже заявлены к исправлению в патче первого дня.

Starfield выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series, также тайтл с релиза попадёт в Game Pass. 1 сентября доступ к проекту получат обладатели премиального издания.