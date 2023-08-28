Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2023: Западная Европа. День 2
Начало прямой трансляции
11:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Starfield действительно почти нет багов, игра отлично работает — Том Хендерсон

В Starfield действительно почти нет багов, игра отлично работает — Том Хендерсон
Аудио-версия:
Комментарии

До релиза Starfield Остаётся всё меньше и меньше времени, поэтому в сети появляется куда больше информации об игре и её особенностях. Для тех, кто боялся, что проект повторит судьбу всех игр Bethesda — можете выдохнуть.

По крайней мере, источники инсайдера Тома Хендерсона говорят, что в тайтле действительно почти нет багов и он почти идеально отполирован. Информация об этом появилась и ранее, но в то, что Bethesda сделала игру без багов, мало кто поверил.

По данным Хендерсона, журналисты, играющие в Starfield, сказали ему, что игра отлично работает, а багов во время прохождения было встречено немного. К тому же все они уже заявлены к исправлению в патче первого дня.

Starfield выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series, также тайтл с релиза попадёт в Game Pass. 1 сентября доступ к проекту получат обладатели премиального издания.

Материалы по теме
Релизная версия Starfield работает гораздо лучше, чем в трейлерах — эксперты
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android