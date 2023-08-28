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The International 2023: Западная Европа. День 2
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Возможно, культовая The Darkness получит ремастер

Возможно, культовая The Darkness получит ремастер
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The Darkness — культовый мрачный шутер, вышедший в 2007 году. Игра получила высокие оценки от критиков и геймеров, однако сейчас она доступна только на Xbox 360 и PS3.

Один из геймеров в «Твиттере» рассказал, что очень сильно хотел бы снова поиграть в The Darkness, но она не работает на современных платформах, даже на ПК. В ответ на это основатель Nightdive Studios Стивен Кик отметил, что игра взята в работу, что бы это ни значило.

Что конкретно имел в виду Кик, неизвестно. Возможно, он просто пошутил, поскольку его студия известна разработкой ремастеров. Или же Стивен действительно закинул обновлённую версию The Darkness в планы своей команды.

The Darkness рассказывает о Джеки Эстакадо — племяннике главы влиятельного мафиозного клана. В какой-то момент Джеки получает силу Тьмы взамен на то, что она будет постепенно захватывать его душу.

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