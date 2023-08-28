«У нас закончились деньги?»: рэпер 50 Cent раскритиковал постер «Неудержимых 4» с собой
Поделиться
В четвёртой части «Неудержимых», помимо известных лиц вроде Джейсона Стэйтема и Сильвестра Сталлоне, также сыграет рэпер Кёртис 50 Cent Джексон. Его персонаж на днях получил персональный постер, которым артист не остался доволен.
Рэпер в социальных сетях раскритиковал постер картины с собой и подчеркнул, что у создателей будто кончились деньги.
Что за чёрт? У нас что, закончились деньги? Почему моя голова выглядит так оторвано от моего тела? Держу пари, Сильвестр Сталлоне будет выглядеть в фильме шикарно.
Фото: Lionsgate
Также в ленте снимутся Дольф Лундгрен, Меган Фокс, Энди Гарсиа и другие актёры. Сюжет картины пока держится в секрете. Поставил картину Скотт Во, известный по «Need for Speed: Жажда скорости».
Премьера фильма состоится 22 сентября, в том числе и в России.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 августа 2023
-
08:47
-
08:14
-
07:38
-
07:04
-
06:39
- 27 августа 2023
-
21:45
-
18:47
-
18:17
-
17:33
-
16:57
-
16:04
-
15:38
-
14:54
-
14:22
-
13:59
-
13:43
-
13:11
-
12:54
-
12:31
-
00:02
- 26 августа 2023
-
21:04
-
18:59
-
18:31
-
17:50
-
17:18
-
16:37
-
16:25
-
16:05
-
15:41
-
15:03
-
14:38
-
13:55
-
13:29
-
13:11
-
12:59
Партнерский контент