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«У нас закончились деньги?»: рэпер 50 Cent раскритиковал постер «Неудержимых 4» с собой

В четвёртой части «Неудержимых», помимо известных лиц вроде Джейсона Стэйтема и Сильвестра Сталлоне, также сыграет рэпер Кёртис 50 Cent Джексон. Его персонаж на днях получил персональный постер, которым артист не остался доволен.

Рэпер в социальных сетях раскритиковал постер картины с собой и подчеркнул, что у создателей будто кончились деньги.

Что за чёрт? У нас что, закончились деньги? Почему моя голова выглядит так оторвано от моего тела? Держу пари, Сильвестр Сталлоне будет выглядеть в фильме шикарно.

Фото: Lionsgate

Также в ленте снимутся Дольф Лундгрен, Меган Фокс, Энди Гарсиа и другие актёры. Сюжет картины пока держится в секрете. Поставил картину Скотт Во, известный по «Need for Speed: Жажда скорости».

Премьера фильма состоится 22 сентября, в том числе и в России.