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В режиссёрской версии «Мятежной луны» Зака Снайдера будет почти час вырезанных сцен

В режиссёрской версии «Мятежной луны» Зака Снайдера будет почти час вырезанных сцен
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Постановщик научно-фантастического фильма «Мятежная луна» Зак Снайдер поделился подробностями расширённой или режиссёрской версии картины. По его словам, в ней будет почти час дополнительных сцен, которые вырезали из основного фильма.

Также Снайдер подчеркнул, что фанатам режиссёрская версия точно должна понравиться.

Мы с Netflix снимали сцены и для режиссёрской версии. Так что это действительно некое откровение, которое должно понравиться фанатам.

Сюжет «Мятежной луны» расскажет о мирной колонии, которой угрожает тиран Балисариус. Против него герои будут объединятся, чтобы защитить родной дом. В фильме снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Энтони Хопкинс, Джимон Хонсу и другие.

Фильм «Мятежная луна» выйдет 22 декабря на Netflix. Вторая часть выйдет в апреле 2024 года.

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