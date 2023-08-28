В режиссёрской версии «Мятежной луны» Зака Снайдера будет почти час вырезанных сцен
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Постановщик научно-фантастического фильма «Мятежная луна» Зак Снайдер поделился подробностями расширённой или режиссёрской версии картины. По его словам, в ней будет почти час дополнительных сцен, которые вырезали из основного фильма.
Также Снайдер подчеркнул, что фанатам режиссёрская версия точно должна понравиться.
Мы с Netflix снимали сцены и для режиссёрской версии. Так что это действительно некое откровение, которое должно понравиться фанатам.
Сюжет «Мятежной луны» расскажет о мирной колонии, которой угрожает тиран Балисариус. Против него герои будут объединятся, чтобы защитить родной дом. В фильме снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Энтони Хопкинс, Джимон Хонсу и другие.
Фильм «Мятежная луна» выйдет 22 декабря на Netflix. Вторая часть выйдет в апреле 2024 года.
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