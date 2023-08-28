В Alan Wake 2 сыграет звезда Quantum Break Шон Эшмор

Креативный директор студии Remedy Сэм Лейк продолжает делиться деталями Alan Wake 2. В социальных сетях он сообщил, что в игре появится актёр Шон Эшмор, известный по Quantum Break — экшену Microsoft.

В Alan Wake 2 Эшмор сыграет Тима Брейкера. Лейк подчеркнул, что рад снова поработать с артистом.

Блестящий актёр и наш хороший друг, легендарный Шон Эшмор

играет Тима Брейкера в Alan Wake 2. Мы хотели снова поработать вместе со времен Quantum Break. И теперь это произошло! Очень приятно, что ты с нами, Шон!

Alan Wake 2 — продолжение Alan Wake, в котором игрокам вновь предстоит погрузиться в кошмары писателя Алана Уэйка, а также сыграть за нового персонажа — агента ФБР Сагу Андерсон.

Alan Wake 2 выйдет 17 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.