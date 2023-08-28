Вышел первый тизер мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли»

Российская анимационная студия «Мельница» опубликовала первый тизер мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли». В ролике показали главных богатырей: Алёшу Поповича, Илью Муромца и Добрыню Никитича, а также коня Юлия и других персонажей.
Видео доступно на YouTube-канале «Три богатыря». Права на видео принадлежат «Мельнице».
«Три богатыря и Пуп Земли» расскажет о новых приключениях знаменитых киногероев. Это будет уже 12-й проект в серии за 19-летнюю историю франшизы. Кроме того, по франшизе также запланирован и мультсериал — в первый сезон должно войти шесть серий по 20 минут.
Премьера мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли» состоится 28 декабря 2023 года во всех кинотеатрах страны. Предыдущий анимационный фильм во франшизе, «Три богатыря и Конь на троне», вышел в отечественный прокат 30 декабря 2021 года.
- 28 августа 2023
-
10:08
-
09:41
-
09:02
-
08:47
-
08:14
-
07:38
-
07:04
-
06:39
- 27 августа 2023
-
21:45
-
18:47
-
18:17
-
17:33
-
16:57
-
16:04
-
15:38
-
14:54
-
14:22
-
13:59
-
13:43
-
13:11
-
12:54
-
12:31
-
00:02
- 26 августа 2023
-
21:04
-
18:59
-
18:31
-
17:50
-
17:18
-
16:37
-
16:25
-
16:05
-
15:41
-
15:03
-
14:38
-
13:55