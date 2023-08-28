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Вышел первый тизер мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли»

Вышел первый тизер мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли»
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Российская анимационная студия «Мельница» опубликовала первый тизер мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли». В ролике показали главных богатырей: Алёшу Поповича, Илью Муромца и Добрыню Никитича, а также коня Юлия и других персонажей.

Видео доступно на YouTube-канале «Три богатыря». Права на видео принадлежат «Мельнице».

«Три богатыря и Пуп Земли» расскажет о новых приключениях знаменитых киногероев. Это будет уже 12-й проект в серии за 19-летнюю историю франшизы. Кроме того, по франшизе также запланирован и мультсериал — в первый сезон должно войти шесть серий по 20 минут.

Премьера мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли» состоится 28 декабря 2023 года во всех кинотеатрах страны. Предыдущий анимационный фильм во франшизе, «Три богатыря и Конь на троне», вышел в отечественный прокат 30 декабря 2021 года.

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