Умерла актриса Арлин Соркин — она подарила свой голос Харли Квинн
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Издание Deadlineо сообщило о смерти актрисы Арлин Соркин. Женщина подарила свой голос оригинальной Харли Квинн. Она начала озвучивать персонажа в 1992 году с выходом анимационного сериала «Бэтмен». А затем продолжила играть героиню в других проектах и даже в видеоиграх.
Арлин Соркин ушла из жизни в 67 лет. Точная причина смерти неизвестна, но у актрисы были какие-то проблемы со здоровьем.
На новость о смерти женщины отреагировал глава новой киновселенной DC Джеймс Ганн. Он отметил, что благодаря Соркин персонаж получил народную любовь.
Покойся с миром, Арлин Соркин, которая подарила невероятно талантливую озвучку Харли Квинн. Она помогла создать персонажа, которого многие из нас любят. С любовью к её семье и друзьям.
Харли Квинн в мультфильме про Бэтмена 1992 года
Фото: Warner Bros.
Помимо озвучки, Соркин также снялась в большом количество фильмов и была ведущей некоторых американских шоу.
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