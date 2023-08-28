Умерла актриса Арлин Соркин — она подарила свой голос Харли Квинн

Издание Deadlineо сообщило о смерти актрисы Арлин Соркин. Женщина подарила свой голос оригинальной Харли Квинн. Она начала озвучивать персонажа в 1992 году с выходом анимационного сериала «Бэтмен». А затем продолжила играть героиню в других проектах и даже в видеоиграх.

Арлин Соркин ушла из жизни в 67 лет. Точная причина смерти неизвестна, но у актрисы были какие-то проблемы со здоровьем.

На новость о смерти женщины отреагировал глава новой киновселенной DC Джеймс Ганн. Он отметил, что благодаря Соркин персонаж получил народную любовь.

Покойся с миром, Арлин Соркин, которая подарила невероятно талантливую озвучку Харли Квинн. Она помогла создать персонажа, которого многие из нас любят. С любовью к её семье и друзьям.

Харли Квинн в мультфильме про Бэтмена 1992 года

Фото: Warner Bros.

Помимо озвучки, Соркин также снялась в большом количество фильмов и была ведущей некоторых американских шоу.