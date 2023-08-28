Кузя и побитый Валя — на фото со съёмок сериала «Универ. 13 лет спустя»

Сейчас идут съёмки сериала «Универ. 13 лет спустя» — это продолжение шоу «Универ. 10 лет спустя», в котором вернётся актёр Виталий Гогунский, сыгравший в проекте Кузю. Напомним, что артист ушёл из проекта ещё во время «Универа. Новой общаги».

На свежих фото со съёмок можно увидеть Гогунского и Александра Стекольникова, который играет в шоу Валю. Судя по всему, между персонажами произойдёт потасовка. Фото выложил Гогунский в своих соцсетях.

Фото: Соцсети Виталия Гогунского

Фото: Соцсети Виталия Гогунского

Фото: Соцсети Виталия Гогунского

Фото: Соцсети Виталия Гогунского

Главные роли в новом сериале сыграют Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская. Настасьи Самбурской и Анны Кузиной, которые играли Кристину и Яну соответственно, не будет.

Согласно описанию сюжета, Антон окончательно попрощается с Кристиной и откроет собственный паб, но в его жизни неожиданно появится взрослая дочь. Майкл и Варя будут переживать очередной развод, а Маша попытается в одиночку воспитывать двух детей, поскольку Валя будет занят работой. Вернувшийся Кузя станет бизнесменом и захочет отбить Машу у Вали, потому что до сих пор её любит.