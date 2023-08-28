В Bethesda не считают проблемой, что Starfield на Xbox работает в 30 FPS
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В июне глава Bethesda Game Studios Тодд Говард рассказал, что в Starfield на консолях не будет режима производительности. На Xbox Series X и на Xbox Series S проект будет одинаково работать в 30 FPS — это огорчило геймеров.
Недавно глава издательского подразделения Bethesda Пит Хайнс высказался о 30 кадрах в секунду. По его словам, это не столь большая проблема, а во время активной игры 30 FPS можно и вовсе не заметить.
Вы не видите эти числа во время игры, вы не видите FPS. Следовательно, гораздо важнее не само число, а ощущение от игры. Главное, чтобы игра была плавной и цельной. И со Starfield именно так и есть. Когда все сами сыграют в Starfield, споры о частоте кадров утихнут.
Starfield выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series. А обладатели премиального издания получат доступ к игре уже в конце этой недели — 1 сентября. С релиза тайтл попадёт в Game Pass.
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