В этом году выставка gamescom стала самой просматриваемой в истории
Поделиться
Продюсер и ведущий gamescom 2023 Джефф Кили в социальных сетях поделился воодушевляющей статистикой мероприятия. По информации Кили, шоу в этом году собрало больше всего зрителей, чем когда-либо.
Аудитория gamescom по сравнению с 2022 годом выросла на 66%. Физическую выставку в Кёльне посетили около 320 тысяч человек. В целом gamescom в этом году не была особо впечатляющей, однако всё равно собрала вокруг себя большую аудиторию.
Фото: Соцсети Джеффа Кили
Что касается игровых презентаций, то 7 декабря ожидается The Game Awards, на которой будут анонсы и награждения игр в различных категориях. По слухам, осенью Sony проведёт большую презентацию, на которой расскажет о будущих крупных проектах и поделится деталями уже анонсированных игр.
Комментарии
- 28 августа 2023
-
11:37
-
11:24
-
10:42
-
10:08
-
09:41
-
09:02
-
08:47
-
08:14
-
07:38
-
07:04
-
06:39
- 27 августа 2023
-
21:45
-
18:47
-
18:17
-
17:33
-
16:57
-
16:04
-
15:38
-
14:54
-
14:22
-
13:59
-
13:43
-
13:11
-
12:54
-
12:31
-
00:02
- 26 августа 2023
-
21:04
-
18:59
-
18:31
-
17:50
-
17:18
-
16:37
-
16:25
-
16:05
-
15:41
Партнерский контент