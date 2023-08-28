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«Папины дочки. Новые»: дата премьеры, новый трейлер, Дарья Мельникова

«Папины дочки. Новые» выйдут 18 сентября, а Дарья Мельникова вернётся
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Телеканал СТС объявил дату премьеры продолжения культового ситкома «Папины дочки». Шоу «Папины дочки. Новые» можно будет посмотреть с 19 сентября. Премьера состоится на Start и СТС в 19:00 мск.

Вместе с объявлением даты появился и свежий тизер, в котором можно увидеть всех знакомых героев и новые лица. Также стало известно, что в новом проекте вернётся Дарья Мельникова, сыгравшая в оригинале спортсменку Женю. Ранее её участие отвергали.

Получается, из прежнего актёрского состава принять участия не смогла только Анастасия Сиваева, сыгравшая Дашу.

Видео доступно на YouTube-канале СТС. Права на видео принадлежат СТС.

Фото: СТС

Сюжет продолжения расскажет о том, как Даша бросает Веника с дочерьми и уходит из семьи. Парень в одиночку будет растить детей, а помогать ему будут знакомые Васнецовы.

В новом шоу будет 20 эпизодов. Их поставил Александр Жигалкин, который работал над оригинальным сериалом.

Постер шоу

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