«Папины дочки. Новые» выйдут 18 сентября, а Дарья Мельникова вернётся

Телеканал СТС объявил дату премьеры продолжения культового ситкома «Папины дочки». Шоу «Папины дочки. Новые» можно будет посмотреть с 19 сентября. Премьера состоится на Start и СТС в 19:00 мск.
Вместе с объявлением даты появился и свежий тизер, в котором можно увидеть всех знакомых героев и новые лица. Также стало известно, что в новом проекте вернётся Дарья Мельникова, сыгравшая в оригинале спортсменку Женю. Ранее её участие отвергали.
Получается, из прежнего актёрского состава принять участия не смогла только Анастасия Сиваева, сыгравшая Дашу.
Видео доступно на YouTube-канале СТС. Права на видео принадлежат СТС.
Фото: СТС
Сюжет продолжения расскажет о том, как Даша бросает Веника с дочерьми и уходит из семьи. Парень в одиночку будет растить детей, а помогать ему будут знакомые Васнецовы.
В новом шоу будет 20 эпизодов. Их поставил Александр Жигалкин, который работал над оригинальным сериалом.
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