Вышел новый тизер 12-го сезона «Американской истории ужасов» с Ким Кардашьян

Телеканал FX опубликовал новый тизер 12-го сезона сериала «Американская история ужасов». Авторы показали набор сцен из продолжения с Эммой Робертс, одной из главных актрис последних сезонов.

Видео доступно на YouTube-канале FX Networks. Права на видео принадлежат FX Networks.

«Американская история ужасов» — сериал-антология, каждый сезон которого рассказывает отдельную историю. В каждом сезоне персонажи сталкиваются с чем-то паранормальным, жестоким и жутким. Первый сезон проекта вышел в 2011 году — и с тех пор выходит практически ежегодно.

В 12-м сезоне также появится Ким Кардашьян, американская фотомодель и звезда реалити-шоу. Премьера первой половины нового сезона состоится уже 20 сентября: серии будут выходить еженедельно.