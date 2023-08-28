Вышел новый тизер 12-го сезона «Американской истории ужасов» с Ким Кардашьян
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Телеканал FX опубликовал новый тизер 12-го сезона сериала «Американская история ужасов». Авторы показали набор сцен из продолжения с Эммой Робертс, одной из главных актрис последних сезонов.
Видео доступно на YouTube-канале FX Networks. Права на видео принадлежат FX Networks.
«Американская история ужасов» — сериал-антология, каждый сезон которого рассказывает отдельную историю. В каждом сезоне персонажи сталкиваются с чем-то паранормальным, жестоким и жутким. Первый сезон проекта вышел в 2011 году — и с тех пор выходит практически ежегодно.
В 12-м сезоне также появится Ким Кардашьян, американская фотомодель и звезда реалити-шоу. Премьера первой половины нового сезона состоится уже 20 сентября: серии будут выходить еженедельно.
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