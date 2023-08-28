«То шоу, которое ждали фанаты»: первые зрители в восторге от сериала «Ван-Пис»

Уже 31 августа на Netflix стартует «Ван-Пис» — экранизации одноимённых аниме и манги. Сериал расскажет о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Он ищет легендарное сокровище «Ван-Пис», чтобы стать королём пиратов.

Некоторые критики и журналисты уже посмотрели экранизацию и поделились своими впечатлениями в соцсетях. И в большинстве своём пресса хвалит сериал за адаптацию лучших элементов оригинального аниме, подходящий актёрский состав, юмор, экшен и другие составляющие.

Некоторые отзывы критиков о «Ван-Писе»

Как человек, познакомившийся с аниме совсем недавно, должен сказать, что я приятно удивлён тем, с какой любовью сериал воплощён в жизнь. Масштаб шоу огромен, и практически в каждый его аспект было вложено очень много сил!

Я посмотрел «Ван-Пис» от Netflix. Не могу раскрывать все подробности, но могу сказать, что я пересмотрел первый сезон уже несколько раз. Он очень хорош.

«Ван-Пис» просто отличный. Верный оригиналу, когда это нужно, но при этом со свежим взглядом на мир, который понравится и новичкам. Актёрский состав просто идеален.

Как человек, который раньше ничего не слышал о «Ван-Писе», я был очень тронут его персонажами и энергетикой. Шоу даже заставило меня наконец погрузиться в аниме!

Я могу сказать, что это именно то шоу, которое ждали фанаты манги и аниме с живыми актёрами. Это ТА САМАЯ экранизация.

Все восемь эпизодов «Ван-Писа» выйдут на Netflix 31 августа.