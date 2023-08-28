«Барби» обошла «Гарри Поттера» и стала самым кассовым фильмом Warner Bros.

По итогам очередного уикенда фильм «Барби» заработал ещё $ 18,2 млн в США, доведя кассу в домашнем регионе до отметки в $ 594 млн. За пределами Северной Америки сборы ленты превысили $ 745 млн, доведя общие показатели картины до $ 1,34 млрд.

Таким образом, «Барби» стала самым кассовым фильмом в истории компании Warner Bros. Эту строчку целых 12 лет удерживал «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2» с результатом в $ 1,31 млрд. Что касается показателей 2023 года, то здесь картина Гретты Гервиг занимает вторую строчку, уступая лишь «Братьям Супер Марио» с их $ 1,35 млрд.

Самые кассовые фильмы в истории Warner Bros.

«Барби» (2023) — $ 1,34 млрд «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2» (2011) — $ 1,31 млрд «Аквамен» (2018) — $ 1,14 млрд «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (2012) — $ 1,08 млрд «Джокер» (2019) — $ 1,06 млрд «Хоббит: Нежданное путешествие» (2012) — $ 1,01 млрд «Тёмный рыцарь» (2008) — $ 998 млн «Гарри Поттер и Философский Камень» (2001) — $ 965 млн «Хоббит: Пустошь Смауга» (2013) — $ 959 млн «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1» (2010) — $ 951 млн.