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«Барби» обошла «Гарри Поттера» и стала самым кассовым фильмом Warner Bros.

«Барби» обошла «Гарри Поттера» и стала самым кассовым фильмом Warner Bros.
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По итогам очередного уикенда фильм «Барби» заработал ещё $ 18,2 млн в США, доведя кассу в домашнем регионе до отметки в $ 594 млн. За пределами Северной Америки сборы ленты превысили $ 745 млн, доведя общие показатели картины до $ 1,34 млрд.

Таким образом, «Барби» стала самым кассовым фильмом в истории компании Warner Bros. Эту строчку целых 12 лет удерживал «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2» с результатом в $ 1,31 млрд. Что касается показателей 2023 года, то здесь картина Гретты Гервиг занимает вторую строчку, уступая лишь «Братьям Супер Марио» с их $ 1,35 млрд.

Самые кассовые фильмы в истории Warner Bros.

  1. «Барби» (2023) — $ 1,34 млрд
  2. «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2» (2011) — $ 1,31 млрд
  3. «Аквамен» (2018) — $ 1,14 млрд
  4. «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (2012) — $ 1,08 млрд
  5. «Джокер» (2019) — $ 1,06 млрд
  6. «Хоббит: Нежданное путешествие» (2012) — $ 1,01 млрд
  7. «Тёмный рыцарь» (2008) — $ 998 млн
  8. «Гарри Поттер и Философский Камень» (2001) — $ 965 млн
  9. «Хоббит: Пустошь Смауга» (2013) — $ 959 млн
  10. «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1» (2010) — $ 951 млн.
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