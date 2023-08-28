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Saints Row (2022) подарят подписчикам PS Plus в сентябре — billbil-kun

Saints Row (2022) подарят подписчикам PS Plus в сентябре — billbil-kun
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Издание Dealabs по традиции раскрыло линейку бесплатного базового PS Plus на сентябрь. В этот раз портал может подтвердить раздачу лишь одной игры — Saints Row. В остальных двух проектах инсайдеры не уверены, поэтому не стали о них сообщать.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Deep Silver.

Перезапуск Saints Row вышел в августе 2022 года и получил смешанные отзывы от критиков и геймеров. В мае 2023-го авторы выпустили большой апдейт, добавивший в игру новый район, переработавший боевую систему и исправивший множество ошибок.

Официальную подборку базового PS Plus с тремя играми должны раскрыть уже вечером 30 августа. А сама раздача стартует уже 5 сентября и продлится месяц.

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