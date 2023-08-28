В России уже стартовали предзаказы на iPhone 15

Розничный магазин компании «МТС» начал принимать предварительные заказы на линейку смартфонов iPhone 15. Это произошло ещё до самой презентации устройств от Apple.
Предзаказ осуществляется с частичной предоплатой при покупке сертификата стоимостью 50 тыс. рублей. Номинал сертификата будет засчитываться в счёт будущей стоимости iPhone 15 — при получении товара в магазине владельцу предзаказа останется доплатить оставшуюся стоимость смартфона. При этом цена новой линейки смартфонов Apple точно неизвестна даже в долларах.
Всеми деталями iPhone 15 компания Apple поделится в середине сентября. По данным СМИ, презентация новой линейки смартфонов пройдёт 13 сентября: в этот же день корпорация якобы представит умные часы Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2.
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