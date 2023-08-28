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Мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот» продолжает лидировать в российском прокате

Мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот» продолжает лидировать в российском прокате
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Французский мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот» по мотивам одноимённого анимационного сериала продолжает лидировать в российских кинотеатрах. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

История о двух школьниках, которые превращаются в супергероев и держат свои личности в тайне даже друг от друга, за прошлую неделю собрала ещё 90 млн рублей. Общий заработок «Леди Баг и Супер-Кота» в России составляет почти 600 млн рублей.

На втором месте по итогам недели оказался боевик «Заложники» с Лиамом Нисоном (40 млн рублей), а вот новый российский мультфильм «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка» в премьерный уикенд не справился с конкуренцией — заполняемость залов составила в среднем восемь человек за сеанс.

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