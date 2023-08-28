Игры «Тетрис» и «Ну, погоди!» признаны самыми культовыми гаджетами детства среди россиян

Группа компаний «М.Видео-Эльдорадо» опубликовала результаты опроса, в котором предлагала жителям России поделиться самыми культовыми играми и девайсами из детства.
По итогам исследования, более четверти респондентов вспомнили игровые гаджеты «Тетрис» и «Ну, погоди!», чуть реже выбирали игровые приставки Dendy, Sega, Game Boy или PlayStation. Примерно каждый седьмой культовым девайсом своего детства считает кнопочный телефон, каждый десятый — магнитофон.
Из интересных вариантов авторы опроса выделяют компьютер ZX Spectrum 48К, выпущенный в 1982 году, диафильмы, радиоуправляемый луноход 1985 года и iPod.
Среди игр лидером стала Super Mario — 14%. В тройку попали серии GTA и Need for Speed, по 7% у Sims и Mortal Kombat. В топ-10 также попали легендарная «змейка» и «Косынка» на Windows.
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