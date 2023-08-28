Первые отзывы о Sea of Stars: RPG внезапно стала одной из самых высокооценённых игр года

За день до релиза фэнтезийной ролевой игры Sea of Stars в Сети появились первые отзывы критиков.

Неожиданно специалисты тепло встретили малоизвестный проект. У игры лишь пять рецензий, но оценка на Metacritic составляет 91 из 100 — больше в этом году получили лишь девять тайтлов.

Фото: Metacritic

Dexerto выставила игре максимальную оценку 100, отметив прекрасную боевую систему, которая освежает и переосмысливает жанр JRPG.

Каждая новая локация — шанс представить новую механику. Такую, которая может изменить способ взаимодействия со старыми. Каждый новый регион — это возможность ввести новую особенность, которую раньше вы не рассматривали для жанра JRPG, но которая при этом прекрасно ощущает себя в его рамках.

Помимо новых для японской ролевой игры механик, критики выделяют хорошо проработанный сюжет — автор Well Played сравнивает его с The Messenger, прошлой игрой по этой вселенной.

Я чувствовал связь с этими персонажами, смеялся над каждой глупой шуткой и задыхался, когда эмоции накалялись (а они именно так и делают).

Sea of Stars выйдет завтра, 29 августа, на ПК, Nintendo Switch и PlayStation 5. Игра доступна в российском Steam, там же можно бесплатно скачать демо-версию игры.