Первые отзывы о Sea of Stars: RPG внезапно стала одной из самых высокооценённых игр года

За день до релиза фэнтезийной ролевой игры Sea of Stars в Сети появились первые отзывы критиков.
Неожиданно специалисты тепло встретили малоизвестный проект. У игры лишь пять рецензий, но оценка на Metacritic составляет 91 из 100 — больше в этом году получили лишь девять тайтлов.
Фото: Metacritic
Dexerto выставила игре максимальную оценку 100, отметив прекрасную боевую систему, которая освежает и переосмысливает жанр JRPG.
Каждая новая локация — шанс представить новую механику. Такую, которая может изменить способ взаимодействия со старыми. Каждый новый регион — это возможность ввести новую особенность, которую раньше вы не рассматривали для жанра JRPG, но которая при этом прекрасно ощущает себя в его рамках.
Помимо новых для японской ролевой игры механик, критики выделяют хорошо проработанный сюжет — автор Well Played сравнивает его с The Messenger, прошлой игрой по этой вселенной.
Я чувствовал связь с этими персонажами, смеялся над каждой глупой шуткой и задыхался, когда эмоции накалялись (а они именно так и делают).
Sea of Stars выйдет завтра, 29 августа, на ПК, Nintendo Switch и PlayStation 5. Игра доступна в российском Steam, там же можно бесплатно скачать демо-версию игры.
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