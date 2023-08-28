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Утекли рейтинги Месси и Роналду в EA Sports FC 24: Лео далеко впереди, Криша нет в топ-50

Утекли рейтинги Месси и Роналду в EA Sports FC 24: Лео далеко впереди, Криша нет в топ-50
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В твиттер-аккаунте Fut Scoreboard появились рейтинги Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которые они получат в EA Sports FC 24 — новом футбольном симуляторе от разработчиков серии FIFA.

По данным инсайдеров, аргентинец получит в игре рейтинг 90, что на единицу меньше, чем его обычная карточка в FIFA 23 года назад. А его извечный соперник потерял сразу четыре пункта — с 90 до 86.

Фото: Fut Scoreboard

Судя по рейтингу других игроков, Криштиану Роналду не попал даже в топ-50 лучших футболистов EA Sports FC 24. Его карточка слабее, чем у Луки Модрича или Френки де Йонга.

Фото: Fut Scoreboard

Более того, португальца обогнали две девушки (София Смит и Мари-Антуанетт Катото), карточки которых с этого года будут наравне с мужскими и имеют достаточно высокие рейтинги.

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