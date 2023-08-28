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Disney+ решил не выпускать уже снятый сериал по «Двадцать тысяч лье под водой» Жюля Верна

Компания Disney решила не выпускать в своём онлайн-кинотеатре сериал «Наутилус» по мотивам известного научно-фантастического романа Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой».

Несмотря на то что съёмки «Наутилуса» уже завершены, руководство компании приняло такое решение — причиной стало сокращение расходов. За счёт удаления из Disney+ различных сериалов и шоу в Disney планируют получить налоговые списания на сумму $ 1,5–1,8 млрд.

Над «Наутилусом» работал Джеймс Дормер, известный по «Беовульфу» и «Мушкетёрам». Роль капитана Немо исполнил Шазад Латиф («Чёрное зеркало», Звёздный путь: Дискавери»).

Ранее такая же судьба постигла сериал «Хроники Спайдервика». Вероятно, права на показ уже готового продукта будут пытаться продать другим стриминговым сервисам.