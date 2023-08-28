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Появился первый постер фильма «Убийца» от культового режиссёра Дэвида Финчера

Стриминговый сервис Netflix представил постер предстоящего триллера «Убийца» по одноимённому комиксу, который вскоре выйдет на платформе.

Режиссёром ленты выступил Дэвид Финчер, который работал над такими картинами, как «Бойцовский клуб», «Социальная сеть» и «Девушка с татуировкой дракона».

Главные роли исполнили Майкл Фассбендер (Магнето из «Людей Икс», «Стив Джобс») и Тильда Суинтон («Доктор Стрэндж», «Хроники Нарнии»).

Премьера ленты состоится уже через несколько дней в рамках 80-го Венецианского кинофестиваля, а 10 ноября «Убийца» выйдет на Netflix.

Постер фильма «Убийца» Дэвида Финчера

Фото: Netflix

В рамках конкурсной программы фестиваля в Венеции заявлено ещё несколько интересных фильмов — например, «Феррари» Майкла Манна и «Меч короля» с Мадсом Миккельсеном в главной роли.