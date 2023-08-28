Криптобиржа Binance может полностью уйти из России — Wall Street Journal

Криптовалютная биржа Binance рассматривает вариант, при котором она полностью покинет российский рынок. Об этом со ссылкой на представителей компании пишет The Wall Street Journal.

Судя по всему, это связано с обвинениями Binance со стороны американского правительства: минюст США считает, что биржа нарушает санкции против России и позволяет россиянам выводить деньги за границу.

Источник WSJ в Binance рассказал, что сейчас изучаются различные пути решения проблемы.

На столе все варианты, включая полный выход.

Несколько дней назад Binance запретила российским пользователям покупать турецкие лиры за криптовалюту по P2P-сделкам. Некоторые сообщали, что биржа полностью заблокировала им нерублёвые P2P-операции.