Украина обжалует решение дать российским киберспортсменам право выступать с флагом
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В Федерации киберспорта Украины (UESF) отреагировали на решение международной федерации отменить санкции в отношении сборной России.
В заявлении, опубликованном в соцсетях, UESF обвинила российскую сторону в подкупе делегатов Международной федерации компьютерного спорта.
Мы видим в этом коррупционную составляющую и подкуп голосов делегатов, потому что международная федерация и так увязла в коррупционных скандалах.
В UESF намерены обжаловать это решение в суде, а также будут добиваться нового голосования по данному вопросу.
Ранее Федерация киберспорта России объявила, что на съезде IESF было решено отменить решение о запрете российских флага и гимна на международных турнирах под эгидой организации.
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