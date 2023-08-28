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The International 2023: Азия. День 3
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Украина обжалует решение дать российским киберспортсменам право выступать с флагом

Украина обжалует решение дать российским киберспортсменам право выступать с флагом
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В Федерации киберспорта Украины (UESF) отреагировали на решение международной федерации отменить санкции в отношении сборной России.

В заявлении, опубликованном в соцсетях, UESF обвинила российскую сторону в подкупе делегатов Международной федерации компьютерного спорта.

Мы видим в этом коррупционную составляющую и подкуп голосов делегатов, потому что международная федерация и так увязла в коррупционных скандалах.

В UESF намерены обжаловать это решение в суде, а также будут добиваться нового голосования по данному вопросу.

Ранее Федерация киберспорта России объявила, что на съезде IESF было решено отменить решение о запрете российских флага и гимна на международных турнирах под эгидой организации.

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