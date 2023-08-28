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The International 2023: Азия. День 3
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04:00 Мск
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Okko для айфонов вернули в магазин App Store

Приложение Okko для iPhone и iPad вернули в магазин App Store
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Генеральный директор Okko Сергей Шишкин на презентации новых проектов видеосервиса сообщил, что актуальное приложение онлайн-кинотеатра снова доступно в магазине App Store.

Год назад пользователи смартфонов и планшетов от Apple потеряли возможность официально загружать приложение Okko на свои устройства — руководство App Store удалило его в августе прошлого года.

Благодаря долгим и усердным переговорам с компанией Apple с сегодняшнего дня приложение Okko снова доступно в магазине, все желающие могут его скачивать и обновлять

В Okko отметили, что это не новое приложение — у компании получилось восстановить старое, что позволило восстановить все старые учётные записи. Загрузить его на IPhone или iPad можно по ссылке.

В эти дни на Okko можно бесплатно посмотреть все трансляции отборочного турнира к чемпионату мира The International 2023 по Dota 2.

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