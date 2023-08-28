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В Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone появится Лара Крофт

В Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone появится Лара Крофт
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Activision анонсировала нового оперативника для Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone — Лару Крофт из серии игр Tomb Raider. Облик расхитительницы гробниц станет доступен 9 сентября, спустя несколько дней после выхода апдейта Season 05 Reloaded. Судя по всему, это и есть тот самый загадочный анонс, который фанаты углядели на официальном сайте серии.

При этом это будет далеко не последний скин, вдохновлённый поп-культурой. В следующем сезоне поддержки в Modern Warfare 2 и Warzone также появятся рэпер 21 Savage, кролики-рэперы MC Hips и MC Hops и другие герои.

Обновление Season 05 Reloaded для обеих игр выйдет уже 30 августа на ПК и консолях. Вместе с релизом апдейта в Modern Warfare 2 и Warzone добавят новое оружие, карту для режима «Возрождение» и миссии для DMZ.

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