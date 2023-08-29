Зендея хочет сыграть главную злодейку в каком-нибудь фильме
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Актриса Зендея, известная по роли в «Дюне» и фильмах киновселенной Marvel, рассказала в интервью изданию Elle, что когда-нибудь с радостью бы сыграла отрицательного персонажа, а не героя. Артистка с радостью ты воплотила образ главной злодейки.
По словам актрисы, обычно она играет хороших ребят с отличной репутацией и ещё никогда не пробовала себя в роли отрицательного героя.
В чем бы это ни проявлялось, я думаю мне не обязательно быть в прямом смысле супергероем. Достаточно быть эмоциональной. Мне кажется, что обычно я играю хороших ребят.
Какую бы именно злодейку сыграла Зендея, неизвестно. Из ближайших проектов её можно увидеть во второй части «Дюны» и в ленте «Претенденты». О других картинах с актрисой пока ничего не говорится.
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