Зендея хочет сыграть главную злодейку в каком-нибудь фильме

Актриса Зендея, известная по роли в «Дюне» и фильмах киновселенной Marvel, рассказала в интервью изданию Elle, что когда-нибудь с радостью бы сыграла отрицательного персонажа, а не героя. Артистка с радостью ты воплотила образ главной злодейки.

По словам актрисы, обычно она играет хороших ребят с отличной репутацией и ещё никогда не пробовала себя в роли отрицательного героя.

В чем бы это ни проявлялось, я думаю мне не обязательно быть в прямом смысле супергероем. Достаточно быть эмоциональной. Мне кажется, что обычно я играю хороших ребят.

Какую бы именно злодейку сыграла Зендея, неизвестно. Из ближайших проектов её можно увидеть во второй части «Дюны» и в ленте «Претенденты». О других картинах с актрисой пока ничего не говорится.