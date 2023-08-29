Скандальный сериал «Кумир» с дочерью Джонни Деппа закрыли после первого сезона
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По информации издания Vairety, нашумевший сериал «Кумир» с музыкантом The Weeknd и дочерью Джонни Деппа был закрыт после первого сезона. Проект ни в каком виде не получит продолжение.
По словам представителя HBO, актёры и вся съёмочная группа проделала невероятную работу над шоу.
После долгих размышлений в HBO, а также после обсуждений создателей сериала, мы приняли решение не продолжать его. Мы благодарны создателям, актёрскому составу и съёмочной группе за их невероятную работу.
Сюжет шоу рассказывает о молодой певице, которая знакомится с загадочным владельцем ночного клуба. Через какое-то время выяснится, что он возглавляет культ и становится опасен для окружающих людей.
Всего в первый сезон вошло пять эпизодов, хотя изначально их планировалось больше.
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