Скандальный сериал «Кумир» с дочерью Джонни Деппа закрыли после первого сезона

По информации издания Vairety, нашумевший сериал «Кумир» с музыкантом The Weeknd и дочерью Джонни Деппа был закрыт после первого сезона. Проект ни в каком виде не получит продолжение.

По словам представителя HBO, актёры и вся съёмочная группа проделала невероятную работу над шоу.

После долгих размышлений в HBO, а также после обсуждений создателей сериала, мы приняли решение не продолжать его. Мы благодарны создателям, актёрскому составу и съёмочной группе за их невероятную работу.

Сюжет шоу рассказывает о молодой певице, которая знакомится с загадочным владельцем ночного клуба. Через какое-то время выяснится, что он возглавляет культ и становится опасен для окружающих людей.

Всего в первый сезон вошло пять эпизодов, хотя изначально их планировалось больше.