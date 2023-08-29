У Ридли Скотта есть 4,5-часовая версия фильма «Наполеон»

Режиссёр биографического фильма «Наполеон» Ридли Скотт в интервью рассказал о режиссёрской версии фильма. По словам постановщика, расширенная версия картины длится 270 минут, или 4,5 часа, — в ней много дополнительных сцен.
Скотт выразил желание когда-нибудь показать зрителям режиссёрскую версию. Но, когда именно это произойдёт, неизвестно. Напомним, финальная версия ленты идёт 157 минут, или 2,6 часа.
Лента расскажет о жизни Наполеона Бонапарта — великого французского полководца. События фильма по большей части будут посвящены его приходу к власти, а также взаимоотношениям с императрицей Жозефиной, которую сыграет Ванесса Кирби.
Премьера картины состоится 22 ноября в кинотеатрах по всему миру, а чуть позже фильм выйдет в онлайн-сервисе Apple TV+.
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