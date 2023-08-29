Появились первые фото Дарьи Мельниковой в роли Жени из сериала «Папины дочки. Новые»

Вчера стало известно, что новый сезон «Папиных дочек» выйдет в сентябре, а актриса Дарья Мельникова, сыгравшая в оригинале Женю, вернётся в проект. Актриса рассказала изданию Starhit, что очень рада вернуться в шоу.

Мельникова надеется, что новый сезон культового шоу понравится зрителям, поскольку он получился смешным и интересным.

Всё это время мы так или иначе поддерживали связь. Для меня эта история — одно яркое большое воспоминание, непосредственно проходящее через весь мой пубертатный период. Тогда у нас сложился действительно дружный коллектив. Были задор, оригинальный сценарий — всё сошлось. Надеюсь, в новом сезоне будет так же. Мне уже довелось поработать с Евой и Витой — нашими новыми дочками. Что тут скажешь, они маленькие профессионалы! Надеюсь, сериал получится и зритель будет доволен.

В Starhit подчеркнули, что Женя будет такой же азартной спортсменкой, желающей ставить рекорды. Это её подведёт, потому что «подвиг» закончится в отделении скорой помощи. Кстати, есть и первые фото с актрисой в образе Жени.

Фото: СТС

Фото: СТС

Фото: СТС

Премьера шоу состоится 19 сентября на СТС и Start. В новом шоу будет 20 эпизодов. Их поставил Александр Жигалкин, который работал над оригинальным сериалом.